Скандал вокруг мусорного полигона разгорелся в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Талгарском районе Алматинской области на протяжении нескольких лет не утихает скандал из-за мусорного полигона. С недавних пор начался новый виток данного конфликта.

На этот раз он возник между предпринимателем и специалистами экологического совета, которые забили тревогу о загрязнении окружающей среды и требуют закрыть полигон, сообщает телеканал "Хабар 24".

Владелец же не соглашается с их заявлениями и винит экологов в нездоровой заинтересованности.

Как сообщили корреспонденты, четыре года назад данный участок был сдан местными властями в долгосрочную аренду компании "Жан-Ару", которая намеревалась построить мусороперерабатывающий завод. Однако вместо этого хозяин организовал платный полигон.

Экологи сразу же попытались приостановить его деятельность.

"Поступило обращение в экологический совет от местных жителей. Согласно этому обращению мы выехали на данный объект. Были отобраны пробы, как и почвы, так и воды. Результаты анализа показали превышение по цинку, меди, нитратам, оксиду азота, диоксиду азота. И мы можем здесь констатировать, что на данном объекте действительно идет химическое загрязнение", - заявил председатель экологического совета по Талгарскому району Мирас Байсеитов.

Как отметили корреспонденты, после проведения анализа тревогу забили и местные жители - они опасаются, что после окончания срока аренды земля станет непригодной к использованию из-за высокой токсичности.

Депутат маслихата Талгарского района Ержан Игибаев высказался о данной ситуации.

"Вот в этом моменте я бы, наверное, через ваш канал хотел бы обратиться к прокуратуре, уполномоченным органам, чтобы при принятии решений обязательно вопрос стоял о рекультивации земельного участка. То есть это человек, который совершил экологический коллапс. Я считаю, что он должен полностью провести рекультивацию. Привести в соответствие земельный покров этой земли", - обратился он.

По информации корреспондентов, экологический совет обратился в суд, и компании "Жан-Ару" было предписано приостановить на три месяца складирование бытовых отходов. Однако, по словам жителей, на полигоне продолжают принимать мусор.

Сами же представители компании рассказали, почему вместо завода тут возник полигон.

По их словам, под строительство мусороперерабатывающего предприятия им обещали выделить несколько гектаров земли, но дали всего 30 соток.

"И расширять наш участок власти даже не планируют, а на такой площади завод не построишь. А еще здесь нет коммуникаций и электроэнергии. Нам приходится брать в аренду оборудование для сортировки мусора, которое находится на другом конце села. Без света оно здесь не может работать. Вместо того чтобы оказывать на нас постоянное давление, можно было бы совместными усилиями уже решить эту проблему", - заявил юрист компании Асылбек Караев.

Как сообщили корреспонденты, пока на полигоне регулярно происходят возгорания отходов - в прошлом году пожары случались 6 раз. В компании считают, что все это проделки конкурентов.

Тем временем снова началась череда судебных тяжб между предпринимателем и экологами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976480-skandal-vokrug-musornogo-poligona-razgorelsya-v-almatinskoy-oblasti/