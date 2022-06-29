"Штрафы до 600-700 тыс. тенге": на нехватку директоров школ в СКО указали депутаты

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В школах СКО отмечают нехватку директоров. Для кандидатов на этот пост ужесточили требования, а многие из нынешних руководителей школ покидают свои должности.

В Северо-Казахстанской области ищут кандидатов на должности школьных директоров. Тем не менее, желающих и соответствующих необходимым квалификационным требованиям недостаточно, передает телеканал "Хабар 24".

При этом, с прошлого года ужесточились требования к кандидатам. Отмечается, что сейчас свои места работы покидают те, кто в должности уже больше 7 лет.

Как сообщили в Министерстве просвещения, зарплаты директоров остаются невысокими даже после увеличения. А кроме того, на этой должности существуют большие риски получения штрафов.

"У нас проблема с огромными, абсолютно неприемлемыми штрафами которыми облагают наших директоров школ. Это службы СЭС и службы ЧС. И мы всегда говорим, если это вопрос, на который мог повлиять директор школы, правильно, надо их наказывать. Но если речь идет о том, что в школе трехсменное обучение и директор школы при всем желании не может повлиять на этот вопрос, как можно наказывать директора?

И штрафы на самом деле очень большие до 600-700 тыс. тенге. Поэтому мы сегодня ставим на уровне правительства вопрос о решении данной проблемы", – отметил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Мажилисмены направили запрос заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову. Они просят пересмотреть новые правила, иначе без директоров, по их словам, останутся больше 1,8 тыс. учебных заведений.

При этом критерии отбора первых руководителей школ они назвали неясными и непонятными. Отмечается, что подобные недоработки могут привести к коррупционным рискам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976273-shtrafy-do-600-700-tys-tenge-direktorov-shkol-ne-hvataet-v-severo-kazahstanskoy-oblasti/