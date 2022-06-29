Родных найденной на вокзале женщины ищут в Караганде

Лилия Рахимбекова. Фото: NUR.KZ

Полицейские Караганды совместно с отделом занятости и социальных программ разыскивают родственников 68-летней Лилии Рахимбековой. Женщина найдена на железнодорожном вокзале в Актобе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Карагандинку Лилию Рахимбекову на вокзале в Актобе обнаружили волонтеры. Женщина была в истощенном состоянии, без денег. Она рассказала им, что родом из Караганды и не может вернуться домой.

Добровольцы собрали деньги на такси до столицы, а оттуда отправили женщину в Караганду, где ее встретили сотрудники полиции и отдела занятости и соцпрограмм. По их данным, пенсионерка дезориентирована и нуждается в жилье.

"Сотрудниками полиции и волонтерами проведена работа по возвращению женщины в Караганду. Пока мы хотим разместить ее в Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В дальнейшем будет проведена работа по поиску ее родных и близких", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Сама Лилия Александровна от перспективы проживания в Центре ресоциализации не в восторге. Она утверждает, что раньше в городе у нее была своя квартира, которую якобы отобрал бывший муж.

Также женщина заявила, что работала около 20 лет в судебной системе, а в Актобе поехала на гастроли.

"Я там выступала, я пою. Жила в хостелах. Оказалась на улице, потому что закончились деньги. Моя девичья фамилия Арнольд. Рахимбековой я стала после замужества. Хочу найти сына 1987 года рождения, он живет в России. Он уехал туда, мы потеряли связь. Я знаю, что он меня тоже искал через программу "Жди меня". Я не хочу жить в Центре ресоциализации. Я стою в очереди на жилье более десяти лет, но мне его не дают", - сказала пенсионерка.

В отделе занятости и социальных программ Караганды намерены проверить доводы женщины. В ведомстве заявили, что по базе Лилия Рахимбекова числилась зарегистрированной в общежитии на улице Лободы. Однако при проверке по месту проживания никто из соседей ее не опознал. Нет информации и о ее родных.

"Гражданка Рахимбекова Лилия Александровна будет помещена в Центр ресоциализации лиц, оказавших в трудной жизненной ситуации. В дальнейшем с ней будет проведена работа по поиску ее сына и других близких родственников. Как она говорит, у нее есть сын.

Если родственники не найдутся, по ее выбору, по ее желанию будем предлагать ей размещение в медико-социальных учреждениях государственного типа. На сегодня в Центре, куда мы ее определили, предоставляются все социальные услуги, пятиразовое питание", - отметила заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ Караганды Бахытнур Талипова.

Всех, кто узнал Лилию Рахимбекову или знает о местонахождении ее родных, попросили обращаться в Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по номеру: 8 (7212) 50-32-45.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976247-rodnyh-naydennoy-na-vokzale-zhenschiny-ischut-v-karagande/