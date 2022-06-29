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Представители каких этносов проживают в Казахстане, рассказали в МИОР

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Девушки в казахских национальных костюмах
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министерство информации и инфраструктурного развития опубликовало проект концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2026 года. В документе, размещенном на портале "Открытых НПА", приводятся данные об этническом составе страны на 1 января 2022 года.

По данным МИОР РК, по состоянию на 1 января 2022 года население Казахстана насчитывало 19 млн 122 тыс. человек.

При этом национальный состав республики выглядит так:

  • казахи – 69,03%;
  • русские – 18,47%;
  • узбеки – 3,29%;
  • уйгуры – 1,5%;
  • украинцы – 1,3%;
  • татары – 1,06%;
  • немцы – 0,92%;
  • турки – 0,61%;
  • корейцы – 0,57%;
  • азербайджанцы – 0,61%;,
  • дунгане – 0,40%;
  • белорусы – 0,26%;
  • таджики – 0,27%;
  • курды – 0,25%;
  • чеченцы – 0,18%;
  • поляки – 0,15%;
  • башкиры – 0,09%;
  • представители других этносов – 1,04%.

Отмечается также, что за последние три года численность населения страны увеличилась на 2,6%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976150-predstaviteli-kakih-natsionalnostey-prozhivayut-v-kazahstane-rasskazali-v-mior/

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