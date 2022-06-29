Представители каких этносов проживают в Казахстане, рассказали в МИОР

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министерство информации и инфраструктурного развития опубликовало проект концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2026 года. В документе, размещенном на портале "Открытых НПА", приводятся данные об этническом составе страны на 1 января 2022 года.

По данным МИОР РК, по состоянию на 1 января 2022 года население Казахстана насчитывало 19 млн 122 тыс. человек.

При этом национальный состав республики выглядит так:

казахи – 69,03%;

русские – 18,47%;

узбеки – 3,29%;

уйгуры – 1,5%;

украинцы – 1,3%;

татары – 1,06%;

немцы – 0,92%;

турки – 0,61%;

корейцы – 0,57%;

азербайджанцы – 0,61%;,

дунгане – 0,40%;

белорусы – 0,26%;

таджики – 0,27%;

курды – 0,25%;

чеченцы – 0,18%;

поляки – 0,15%;

башкиры – 0,09%;

представители других этносов – 1,04%.

Отмечается также, что за последние три года численность населения страны увеличилась на 2,6%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976150-predstaviteli-kakih-natsionalnostey-prozhivayut-v-kazahstane-rasskazali-v-mior/