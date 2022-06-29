Представители каких этносов проживают в Казахстане, рассказали в МИОР
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Министерство информации и инфраструктурного развития опубликовало проект концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2026 года. В документе, размещенном на портале "Открытых НПА", приводятся данные об этническом составе страны на 1 января 2022 года.
По данным МИОР РК, по состоянию на 1 января 2022 года население Казахстана насчитывало 19 млн 122 тыс. человек.
При этом национальный состав республики выглядит так:
- казахи – 69,03%;
- русские – 18,47%;
- узбеки – 3,29%;
- уйгуры – 1,5%;
- украинцы – 1,3%;
- татары – 1,06%;
- немцы – 0,92%;
- турки – 0,61%;
- корейцы – 0,57%;
- азербайджанцы – 0,61%;,
- дунгане – 0,40%;
- белорусы – 0,26%;
- таджики – 0,27%;
- курды – 0,25%;
- чеченцы – 0,18%;
- поляки – 0,15%;
- башкиры – 0,09%;
- представители других этносов – 1,04%.
Отмечается также, что за последние три года численность населения страны увеличилась на 2,6%.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976150-predstaviteli-kakih-natsionalnostey-prozhivayut-v-kazahstane-rasskazali-v-mior/