Синоптики рассказали, какая погода будет в начале июля в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сильные дожди и понижение температуры прогнозируют синоптики в Казахстане в первые дни июля. Метеорологи, опубликовали прогноз погоды на период с 30 июня по 2 июля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, с прохождением атмосферных фронтальных разделов по территории Казахстана ожидаются дожди с грозами.

1 июля они пройдут на востоке страны, а 2 июля сильные дожди ожидаются на западе. Также возможно выпадение града, усиление ветра и шквал.

С отрогом северо-западного антициклона ожидается понижение температуры воздуха и прохладная погода, которая распространится на большей части страны.

Напомним, что дефицит осадков в июле прогнозируют синоптики в двух областях Казахстана - Актюбинской и Кызылординской.

Отметим, что в ряде регионов страны в последние дни стоит сильная жара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976143-sinoptiki-rasskazali-kakaya-pogoda-budet-v-nachale-iyulya-v-kazahstane/