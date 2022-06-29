Алматинка около года числилась умершей из-за возможных махинаций с документами

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Жительница Алматы обнаружила, что уже долгое время по документам считается умершей. Выяснилось, что подобная ошибка могла произойти из-за махинаций ее бывшей домработницы с документами.

Молодая девушка обратилась в прокуратуру, узнав, что уже около года числится в базе данных как умершая, передает телеканал "Алматы". В ходе проверок выяснилось, что провернуть махинацию с документами потерпевшей могла ее домработница.

По словам алматинки, в 2016 году она наняла домработницу, которая спустя три года попросила денег в долг, а потом исчезла.

"26 сентября 2021 года мне стало известно, что она сделала копию моего удостоверения личности и подделала документы. Под моими данными лежала в больнице и скончалась", – рассказала девушка.

Собрав все необходимые бумаги она обратилась в прокуратуру. В надзорном органе провели проверку и выяснили, что ныне покойная домработница пользовалась данными своей бывшей работодательницы в течение полугода.

"Гражданка А. обратилась с заявлением к нам в прокуратуру, где нами было внесено исковое заявление в районный суд об аннулировании актовой записи гражданки Б. По результатам рассмотрения все нарушенные права гражданки А. были восстановлены", – сообщил прокурор Турксибского района Айбек Барпибаев.

В прокуратуре также сообщили, что сейчас в отношении больницы, зарегистрировавшей погибшим не того человека, проводится проверка. После подведения итогов в ведомстве обещали принять меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976093-almatinka-okolo-goda-chislilas-umershey-iz-za-vozmozhnyh-mahinatsiy-s-dokumentami/