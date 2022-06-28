Сразу несколько фейков о "ядовитой питьевой воде" появились в Казнете

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В Казнете появились сразу несколько фейков, авторы которых заявляют о вреде фторирования воды. В одном из них говорится, что фтор - это яд, и факт его добавления в воду намеренно скрывается.

Как пишет официальный портал StopFake.kz, в одном из фейков автор опубликовал видео, в котором, по его словам, в воду добавляется опасный яд - "фторид" - в систему водоснабжения.

Автор другого фейка заявил, что фтор якобы добавляли в воду в качестве яда, "чтобы травить узников концентрационных лагерей нацистской Германии".

Фактчекеры разобрали все три фейка и пояснили, почему информация в них является ложной.

Фторирование воды долгое время скрывали от людей

На самом деле в Сети много информации о том, когда и почему в питьевую воду стали добавлять фтор. Массово это стали делать во второй половине прошлого века после того, как ученые доказали, что фтор действительно помогает предотвращать кариес.

Фтор добавляли в воду в качестве яда, чтобы травить узников концентрационных лагерей нацистской Германии

Этот тезис ранее уже опровергали фактчекеры. В их статье сказано, что научные сотрудники Мемориального музея холокоста опровергли эту теорию, заявив, что никаких опытов над заключенными, в ходе которых использовалась бы фторированная вода, не было.

Добавление опасного яда, "фторида", в систему водоснабжения попало на видео

Как подчеркнули фактчекеры, на видео непонятно, где именно разворачиваются события и что именно добавляет в воду попавший в кадр мужчина.

Также отмечается, что "фторид", о котором пишут в Казнете — это не яд, а общее название солей фтора, образованных в соединении с другими веществами. Каждое соединение обладает своими свойствами и своими отличительными особенностями.

Таким образом, все три сообщения о вреде фторированной воды являются бездоказательными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976077-srazu-neskolko-feykov-o-yadovitoy-pitevoy-vode-poyavilis-v-kaznete/