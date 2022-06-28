Робота используют для осмотра арыков в Алматы. Его "обход" сняли на видео

Фото: акимат Алматы

Специалисты Управления экологии и окружающей среды Алматы используют для обследования арычных сетей и трубопроводов робота, которым можно управлять дистанционно, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Отмечается, что робот оснащен камерой высокой четкости и работает на низких частотах. Аппарат собран местными специалистами самостоятельно.

"Благодаря колесному шасси и небольшим габаритам робот свободно проходит в труднодоступных местах и в режиме реального времени передает картинку на специальный монитор.

Аппарат также выводит данные телеметрии по углу наклона и горизонту. С помощью прибора можно оценить уровень заиленности и засоренности мусором, а также обнаружить дефекты труб, в том числе коррозию, трещины и другое", – рассказали в акимате.

Фото: акимат Алматы

В ведомстве добавили, что сейчас восстанавливают арычную сеть города и соединяют ее с коллекторами для водоотведения. Вместе с этим ведутся работы по восстановлению оросительной способности арыков.

"Разработана необходимая проектно-сметная документация по реконструкции и ремонту арычной сети. На отдельных участках планируется расширение арычных сетей.

В виду плотной городской застройки, где нет возможности устройства арычных сетей, для минимизации случаев подтоплений, принимаются решения по распределению потоков воды. До конца текущего года планируется провести аварийно-восстановительные работы по 56 участкам с учетом восстановления коллекторной системы и подключения к ним арычных сетей", – добавили в акимате.

Основной причиной подтоплений в Алматы в ведомстве назвали непригодность арычной сети для отведения дождевых и талых вод и неудовлетворительное состояние коллекторно-дренажной сети. Имеющиеся коллекторы долгие годы оставались без надлежащего обслуживания.

Всего же, по данным акимата, в Алматы имеется 16 коллекторов, при этом 12 из них не работает, а 4 – работают лишь на 30%. В этом году начаты работы по строительству и реконструкции арычной сети города общей протяженностью 376 км.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976041-robota-ispolzuyut-dlya-osmotra-arykov-v-almaty-ego-obhod-snyali-na-video/