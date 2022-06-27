Выстроились в цепь: видео поисков пропавшего на Капшагае ребенка стало популярным в Сети

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.brothers

В соцсетях стало популярным видео, где люди выстроились в цепочку, чтобы найти пропавшего на Капшагае ребенка. Ролик прокомментировали в ДЧС Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам автора опубликованного видео, на Капчагае потерялся ребенок. Отдыхающие здесь люди взялись за руки и пошли от берега вглубь в надежде найти мальчика.

В ДЧС Алматинской области сообщили, что в итоге ребенка обнаружили на берегу.

"Этот случай был вчера. К нам сообщений не поступало. 8-летний мальчик нашелся на берегу. Он жив и здоров", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Здесь добавили, что на побережье Капшагая дежурят общественные спасатели. Сотрудники ДЧС их обучали тому, что поиск людей в воде с помощью построения в цепь является эффективным.

"Вероятно, общественные спасатели узнали о пропаже ребенка и привлекли отдыхающих для проведения поисков", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975864-vystroilis-v-tsep-video-poiskov-propavshego-na-kapshagae-rebenka-stalo-populyarnym-v-seti/