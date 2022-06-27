267 абитуриентов лишили права сдавать ЕНТ из-за нарушения правил

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О промежуточных результатах ЕНТ-2022 рассказали в Национальном центре тестирования: в этом году 75,8% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 24% – на русском и 0,1% - на английском языке, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Наццентр тестирования.

По данным центра, всего с момента старта основного ЕНТ тестирование сдали около 220 тысяч раз.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 68% абитуриентов, средний балл составил 66 баллов.

"Завершилась шестая неделя проведения тестирования, все проходит в штатном режиме. Напомню, всего на участие в основном Едином национальном тестировании принято около 290 тысяч заявлений, из них на первую попытку 160 тысяч, на вторую попытку – 130 тысяч. В данный момент тестирование сдали 220 тысяч раз, то есть абитуриенты начали использовать свою вторую попытку. ЕНТ завершится 5 июля", – отметил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

В этом году для удобства абитуриентов впервые запущена SMS-рассылка с напоминанием выбранной даты, времени, места и профильных предметов ЕНТ. SMS-уведомление отправляется самим участникам ЕНТ, а также родителям или законным представителям несовершеннолетних абитуриентов.

В наццентре напомнили также, что для соблюдения академической честности тестовый вариант абитуриентов промаркирован - у каждого участника ЕНТ свой личный вариант тестов. В случае нарушения правил и при попытке выноса тестовых заданий за пределы аудитории НЦТ сможет определить нарушителя, результаты которого будут аннулированы.

"На сегодня возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 267 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 262 человека, их результаты также аннулированы", - отметили в центре.

Запуск на ЕНТ проводится по трехуровневой системе: посредством идентификации личности Face ID, по удостоверению личности, также проводится идентификация личности на посадочном месте. В этом году тестирование проводится по принципу "1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый".

Если раньше за процессом тестирования наблюдали только посредством одной камеры, расположенной над каждым компьютером, то теперь установлена вторая (фронтальная) камера, которая позволяет идентифицировать личность и предотвратить доступ посторонних лиц, добавили в Наццентре.

Отмечается также, что на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975849-267-abiturientov-lishili-prava-sdavat-ent-iz-za-narusheniya-pravil/