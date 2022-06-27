Опрос NUR.KZ: как вы справляетесь с жарой в летние дни

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После зимних холодов и весенних дождей Казахстан, наконец, накрывает сильная жара. На юге синоптики обещают до 40 градусов тепла, а ДЧС призвали алматинцев воздержаться от прогулок, чтобы не получить солнечный удар, передает корреспондент NUR.KZ.

Несмотря на то, что на улице стоит поистине "отпускная" погода, многим из нас приходится проводить большую часть времени на работе. И, наверное, можно позавидовать тем, кто имеет возможность "прохлаждаться" под кондиционером.

С другой стороны, сотрудники служб, кто находится немалую часть рабочего дня вне помещений, тоже имеют определенные преимущества, например, в виде красивого, хоть и не совсем равномерного загара.

Мы решили провести опрос среди наших читателей, чтобы узнать, как вы справляетесь с жарой в эти "горячие" летние деньки. А своими лайфхаками по спасению от жары вы можете поделиться в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975806-opros-nurkz-kak-vy-spravlyaetes-s-zharoy-v-letnie-dni/