Вышедшая замуж за африканца жительница Атырау родила ребенка

Заида и Джесси. Фото: instagram.com/5rochka

Вышедшая замуж за нигерийца жительница Атырау по имени Заида поделилась радостной вестью: пара стала родителями. На днях у них родился сын.

Новостью Заида поделилась в своем Instagram. По ее словам, она стала мамой 23 июня – через месяц после собственного дня рождения.

"Нас теперь трое", – написала женщина под фото с супругом и сыном.

Подписчики поздравили пару с рождением малыша.

"Пусть растет крепким и здоровым джигитом", "Поздравляю вас с рождением малыша! Дай, Аллах, ему крепкого здоровья", " Пусть радует вас, ребята", "Вам скорейшего восстановления и крепкого здоровья", – писали они.

Женщина написала, что ребенка назвали Айдын (Эйден).

Также Заида поделилась в сторис кадрами выписки из роддома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975752-vyshedshaya-zamuzh-za-afrikantsa-zhitelnitsa-atyrau-rodila-rebenka/