Дефицит питьевой воды спрогнозировали для одного из регионов Казахстана

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В акимате Атырауской области сообщили, что в ближайшие пять лет дефицит питьевой воды может вырасти до 40%. Для улучшения ситуации власти региона планируют ввести в эксплуатацию две водоочистные станции, передает МИА "Казинформ".

По данным регионального акимата, сейчас 70% населения Атырауской области получает питьевую воду из реки Урал. Сюда входят областной центр и три района, где в общей сложности проживает 468 тыс. человек.

Кроме того, еще 24% населения (три района – 162 тыс. жителей) получает воду из магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак".

При этом 6% населения области (38 тыс. человек) использует воду из подземных источников.

"Однако следует учитывать, что в городе Атырау и Макатском районе водоочистные сооружения, обеспечивающие население питьевой водой, были построены в 30-х и 60-х годах прошлого века.

Сейчас они находятся в аварийном состоянии. Уже сегодня ощущается нехватка питьевой воды. В ближайшие пять лет ее дефицит может возрасти до 40%", – сообщили в пресс-службе областного акимата.

Отмечается, что в связи с этим планируется ввести в строй две водоочистные станции. Но, как сообщает издание, этого мало.

Для решения этой проблемы руководство региона прорабатывает возможные варианты дополнительного увеличения мощности водовода "Астрахань – Мангышлак".

"А перед Министерством экологии, геологии и природных ресурсов ставится вопрос о разработке технико-экономического обоснования по разработке подземного месторождения пресной воды Кокжиде", – добавили в акимате Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975749-defitsit-pitevoy-vody-sprognozirovali-dlya-odnogo-iz-regionov-kazahstana/