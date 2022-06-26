Более 30 должностных лиц привлекли к ответственности за содержание дорог в Костанайской области

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Нарушения выявили стражи порядка в ходе проверки дорог в Костанайской области. В результате к ответственности привлекли более 30 должностных лиц.

Во время комплексной проверки полицейские обследовали 750 автотрасс - почти десять тысяч километров дорог республиканского и областного значения, передает телеканал "Хабар 24"

В ходе проверки специалисты выявили 82 нарушения.

Особое внимание было уделено тем участкам, на которых проводят средний ремонт. За неудовлетворительное содержание автодорог на подрядчиков составили протоколы, отметили корреспонденты.

"На дорогах республиканского значения М-36 "Екатеринбург –Алматы" и "Аулиеколь – Сурган" имелись дефекты дорожного полотна, как ямы, местами сетка трещин. Мы еще проведем контрольное обследование по ранее вынесенным предписаниям, по выявленным нарушениям. В случае не устранения недостатков должностные лица будут привлечены к административной ответственности", - сообщила инспектор отдела дорожной и технической инспекции УАП ДП Динара Сатенова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975712-bolee-30-dolzhnostnyh-lits-privlekli-k-otvetstvennosti-za-soderzhanie-dorog-v-kostanayskoy-oblasti/