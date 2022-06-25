Сильную жару до 44 градусов прогнозируют в Казахстане

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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана на 26 июня. Так, в некоторых областях ожидается сильная жара, где-то возможны грозы, шквал и град. Об этом сообщается на официальном сайте "Казгидромета".

Днем в воскресенье на юге, востоке и в центре Карагандинской области ожидаются гроза, ветер, порывы 15-20 м/с. Также на большей части региона сохраняется сильная жара до 35-39 градусов.

Днем 26 июня на северо-западе Улытауской области синоптики также прогнозируют грозу и сильную жару до 35-39 градусов.

Ночью 26 июня на севере, востоке, днем - на большей части Акмолинской области возможна гроза. Днем на западе, юге и востоке региона - град, шквал. Ветер на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на западе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области возможен ветер, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью 26 июня на северо-востоке Актюбинской области ожидаются гроза, ветер, порывы 15 м/с.

Днем 26 июня на юго-востоке и в горных районах Алматинской области синоптики прогнозируют грозу, при ней возможен ветер, порывы 15 м/с. Также в регионе сохраняется сильная жара до 37 градусов.

На востоке Жетысуской области ожидается ветер, порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 37 градусов.

Ночью 26 июня на западе, днем - на юге и востоке Костанайской области возможны гроза, град. Ветер на севере, востоке региона, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохраняется сильная жара до 40-44 градусов. Ожидается ветер днем в центре региона, порывы 15-20 м/с.

Ночью 26 июня на севере, днем - на севере и юге Павлодарской области могут быть гроза, град, шквал. Днем сохраняется сильная жара до 35-37 градусов. Ветер на севере, юге области, порывы 15-20 м/с. В центре и на юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в воскресенье на большей части Северо-Казахстанской области прогнозируется дождь. На юго-западе, севере и востоке региона ожидаются гроза, ветер, порывы 15-20 м/с.

Днем 26-27 июня в горных районах Жамбылской области возможны гроза, град. Утром и днем 26-27 июня может быть ветер на западе, северо-востоке региона, в горных районах, порывы 15-20 м/с. Также днем в эти дни на юге области ожидается сильная жара до 40 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975680-silnuyu-zharu-do-44-gradusov-prognoziruyut-v-kazahstane/