Количество СМИ растет в Казахстане

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане зарегистрировано более 5 тысяч СМИ, в их числе 3676 печатных изданий, 191 телеканалов, 84 радио, 959 информационных агентств и сетевых изданий, 279 иностранных телеканалов, передает El.kz со ссылкой на Министерство информации и общественного развития РК.

Наиболее многочисленной группой остаются печатные – 3676 от общего количества зарегистрированных СМИ, из них газет – 2180 и журналов – 1496.

Чаще всего в СМИ используются казахский и русский языки – 1852 СМИ, только русский язык – 853, только казахский язык – 693, на трех языках и более – 1512.

Количество средств массовой информации ежегодно увеличивается. Вместе с количеством СМИ и расширяется территория распространения СМИ, разнообразие языков издания, которые распространяются не только в местах компактного проживания той или иной национальности, но и на всю республику.

"В 2021 году из 166 телеканалов, в ТОП-10 вошли 6 казахстанских телеканалов: "КТК", "Qazaqstan", "НТК", "Первый канал Евразия", "Хабар", "31 канал". Доля отечественных телеканалов, входящих в ТОП -30, в 2021 году увеличилась на 2,9%", – сообщили в МИОР.

Таким образом, государственная поддержка отечественных телеканалов способствует повышению конкурентоспособности отечественного телевидения.

В настоящее время цифровым эфирным телерадиовещанием охвачено уже 92,35% населения страны, осуществлен переход на ЦЭТВ Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

В текущем году планируется переход на ЦЭТВ Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей.

"Доля пользователей сети Интернет в возрасте 6-74 лет составляет 78,2%, а число пользователей мобильного интернета выросло на 44%. Основная часть аудитории – возрастные группы от 14 до 45 лет. Всего в Казахстане зарегистрировано 948 информационных агентств и сетевых изданий. На сегодняшний день 95% новостных агентств являются частными, 5% государственными", – рассказали в министерстве.

За последние 5 лет при поддержке государства снято около 250 сериалов, состоящих из более чем 3500 серий. Более 50 из них были проданы в Сингапур, Россию, Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и другим странам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975658-kolichestvo-smi-rastet-v-kazahstane/