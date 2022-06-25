"Кто-то крутил пальцем у виска": казахстанка разводит северных оленей

Надежда Гурская. Фото: 24.kz

Жительница Западно-Казахстанской области открыла ферму по разведению северных оленей. Животные были доставлены в Уральск из далекой Сибири, передает "Хабар 24".

Оленей привезли в Уральск из Ханты-Мансийска. Сначала на ферме появились Буран и Север. Пару месяцев назад их компанию пополнила Стелла с детенышем, который появился на свет уже в Казахстане.

"Кто-то крутил пальцем у виска - северный олень и вдруг в Казахстане. Я больше скажу, северных оленей нет нигде в Казахстане. Прежде чем их привезти, поездила по оленьим фермам в России. Пожила там, поучилась, попрактиковалась.

Возникло желание открыть кусочек Севера, что-то необычное. Это будут сказочные рога, Санта Клаус зимой, настоящие нарты, настоящие оленьи шкуры, настоящая упряжь", - рассказывает хозяйка фермы Надежда Гурская.

По словам бизнесвумен, животные едят ягель - мох лишайника. Его специально привозят с Севера.

Казахстанка уже научилась запрягать упряжь и управлять ею, хотя по образованию она кинолог.

В планах предпринимательницы построить на территории фермы сказочный городок, чтобы дети могли не только покататься на оленьих упряжках, но и оставлять здесь письма Деду Морозу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975654-kto-to-krutil-paltsem-u-viska-kazahstanka-razvodit-severnyh-oleney/