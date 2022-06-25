Рабочие разобрали детскую площадку в Таразе, не получив оплаты

Кадр из видео: КТК

В Таразе внезапно исчезли детская площадка и освещение, были разобраны качели и сняты фонари. Оказалось, что к этому причастны рабочие, которым не доплатили 6 млн тенге, передает телеканал КТК.

По словам Бекнура Конысалиева, он и другие рабочие устанавливали в сквере детскую площадку и скамейки, засевали газон, налаживали полив, а деньги не могут получить уже год.

"Нам должны 6 миллионов тенге. У нас у всех семьи, дети, их надо кормить. Мы не раз ходили в акимат, но результатов так и нет", - отметил мужчина.

Рабочие говорят, что аллею - подарок Таразу от Меркенского района, строили 15 человек. Однако ни с одним из них договор не заключали.

Демонтаж они хотели сделать еще в прошлом году, но тогда их остановил районный аким, пообещав, что с долгами рассчитаются. Теперь же все ответственные сменились.

Более того, оказалось, что это был спонсорский проект, за который чиновники якобы не в ответе. Между тем рабочим пригрозили статьей за самоуправство.

"Мы не имеем никакого отношения к этому проекту. Мы никому ничего не должны сейчас, подрядчики другие, заказчики - другие. По данному происшествию мы доложили акиму города Тараза", - говорит директор ТОО "Жасыл Ел-Тараз" Азамат Абишев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975645-rabochie-razobrali-detskuyu-ploschadku-v-taraze-ne-poluchiv-oplaty/