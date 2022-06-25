Серьезный отпор мобильной группе из военкомата дали в Таразе (видео)

Кадр из видео: КТК

В одном из колледжей Тараза собирались забрать будущих медиков служить в армию прямо из учебного заведения. Мобильная группа из военкомата с утра дежурила у крыльца. Однако получила отпор со стороны родителей и педагогов, передает телеканал КТК.

Накануне в медицинском колледже "Болашак" сдавали один из основных экзаменов - на профпригодность. Студенты еще не успели сесть за парты, когда к ним пожаловали из военкомата.

Но мобильная группа, куда входят военные, полицейские и чиновники, получила серьезный отпор в лице педагогов и родителей. Произошел скандал.

"Здесь сейчас 500 студентов сдают экзамены. Их родители пять лет платили огромные деньги, чтобы дети получили образование. Дайте им возможность получить дипломы", - возмущались люди.

По словам директора колледжа, мобильная группа помешала экзамену. Кроме того, в понедельник должен быть еще один, поэтому увозить парней рано.

Однако "ГАЗель", видимо, приготовленная для будущих солдат, даже не сдвинулась с места. В такой же машине неделей ранее увозили ребят, сдавших экзамен в другом колледже.

Между тем военные отмечают, что такие методы сбора основаны на законе.

"В период сдачи экзаменов студентам никто не мешал, никто туда не вторгался. Никакие препятствующие действия не производились. Весенняя кампания призывная еще не завершилась.

И мы не можем тот наряд, тот план, который нам был спущен, переносить на осенний призыв, так как это нарушает обороноспособность страны", - объяснил замначальника департамента по делам обороны Жамбылской области Хасен Карабаев.

Выяснилось, что из медколледжа должны были забрать около 150 человек. Сколько в итоге попали в военкомат, осталось неизвестным.

По информации департамента по делам обороны, в этом году в регионе в армию должны отправить 1300 ребят. Но пока план выполнен на 93%, а до конца весенней кампании остается еще несколько дней.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Сети появилось другое "драматичное видео" из Тараза, как парня забирают в армию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975644-sereznyy-otpor-mobilnoy-gruppe-iz-voenkomata-dali-v-taraze-video/