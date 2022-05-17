"Драматичное видео", как забирают в армию парня в Таразе, появилось в Сети

Кадр из видео: t.me/qumash_kz

В социальных сетях появилось еще одно видео, на котором якобы запечатлено, как парня забирают в армию. Но на этот раз ситуация произошла в Таразе. Ролик прокомментировали в Министерстве обороны РК, передает корреспондент NUR.KZ.

"Довольно драматичное видео скинули нам из Тараза. По словам отправителя, так местный военкомат собирает призывников. Судя по звукам, кто-то очень не хотел в армию. Вместе с ним в фургон чуть не затолкали кого-то из сотрудников", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Как стало известно, если призывнику не смогли вручить повестку, то полицейские имеют право доставить молодого человека в военкомат, забрав его с работы, игрового клуба или прямо с улицы.

"Повестка вручается гражданину лично или по месту работы, учебы, руководителю организации под роспись. Компетенция местных органов военного управления законодательно определена лишь в вопросах ведения воинского учета призывников и их оповещения.

В этой связи местные органы военного управления осуществляют контроль прибытия призывников на медицинские комиссии. По итогам составляются списки неприбывших призывников и материалы передаются в органы внутренних дел для розыска и доставки в призывные комиссии", - сообщил начальник управления Генерального штаба Вооруженных сил РК Азамат Дусимов.

Он добавил, что в случае возникновения спорных вопросов необходимо обратиться на имя председателя призывной комиссии.

Напомним, ранее также появилось видео из Шымкента, на котором, как пояснил автор, "парней силой забирают в армию".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969732-dramatichnoe-video-kak-zabirayut-v-armiyu-parnya-v-taraze-poyavilos-v-seti/