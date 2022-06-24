Горячую воду на время отключат в нескольких районах Алматы

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Часть зданий в трех районах Алматы (Турксибском, Жетысуском и Медеуском) временно отключат от горячей воды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как объяснили в компании, данные ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий будет ограничена в контурах улиц:

с 27 июня по 1 июля:

ул. Рыскулова – Буровая – Кульджинский тракт;

микрорайон Атырау-1;

ул. Шекспира – Эйхе – Жайсан – Терешковой.

с 27 июня по 8 июля:

ул. Рихарда Зорге – Молдагалиева – Чехова – Акан Серы.

с 27 июня по 18 июля:

ул. Лавренева – Дунентаева – Соболева – Зимняя;

ул. Гёте – Новосибирская – Майлина – Заславского;

ул. Бекмаханова – Свободная – Суюнбая.

с 27 июня по 19 июля:

ул. Собинова – Монтажная – Поддубного – Беринга.

"Приносим извинения за временные неудобства", - обратились к алматинцам в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975632-goryachuyu-vodu-na-vremya-otklyuchat-v-neskolkih-rayonah-almaty/