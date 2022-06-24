Горячую воду на время отключат в нескольких районах Алматы
Опубликовано:
Часть зданий в трех районах Алматы (Турксибском, Жетысуском и Медеуском) временно отключат от горячей воды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".
Как объяснили в компании, данные ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".
Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий будет ограничена в контурах улиц:
с 27 июня по 1 июля:
- ул. Рыскулова – Буровая – Кульджинский тракт;
- микрорайон Атырау-1;
- ул. Шекспира – Эйхе – Жайсан – Терешковой.
с 27 июня по 8 июля:
- ул. Рихарда Зорге – Молдагалиева – Чехова – Акан Серы.
с 27 июня по 18 июля:
- ул. Лавренева – Дунентаева – Соболева – Зимняя;
- ул. Гёте – Новосибирская – Майлина – Заславского;
- ул. Бекмаханова – Свободная – Суюнбая.
с 27 июня по 19 июля:
- ул. Собинова – Монтажная – Поддубного – Беринга.
"Приносим извинения за временные неудобства", - обратились к алматинцам в компании.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975632-goryachuyu-vodu-na-vremya-otklyuchat-v-neskolkih-rayonah-almaty/