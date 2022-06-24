13-летняя девочка пропала в Кокшетау, ее искали два дня

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Полицейские города Кокшетау два дня искали девочку-подростка, пропавшую после того, как пошла в гости к отцу, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, 22 июня в УП города Кокшетау обратилась за помощью местная жительница. Она заявила об исчезновении 13-летней дочери.

По словам женщины, 20 июня дочь отправилась в гости к отцу, который проживает отдельно, и с тех пор домой не вернулась.

На поиски без вести пропавшей был ориентирован весь личный состав отдела ювенальной полиции, а также участковые инспекторы и сотрудники батальона патрульной полиции.

В итоге выяснилось, что к отцу 13-летняя девочка так и не приехала. После этого стражи порядка направили ориентировку во все подразделения полиции и продолжили поиски.

Подростка удалось отыскать в течение двух часов, она находилась у своих знакомых. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным статистики, с начала 2022 года в Кокшетау зарегистрировано уже 19 фактов пропажи и ухода из дома несовершеннолетних.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975609-13-letnyaya-devochka-propala-v-kokshetau-ee-iskali-dva-dnya/