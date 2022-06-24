Утвержден новый герб Семея

Фото: gov.kz

На очередной сессии городского маслихата депутаты утвердили новый герб Семея и описание к нему. Местному исполнительному органу рекомендовано определить порядок его использования, передает официальный сайт акимата Семея.

Отмечается, что круглая форма герба символизирует вечность.

Зеленый цвет - это цвет самой жизни, символ природы, гармонии и равновесия, ассоциируется с возрождением. Солнце по законам геральдики означает жизненный путь.

Внутри герба - изображение шанырака, который обведен орнаментом, символизирующим счастье.

В четырех частях между перекрестными рейками изображены книга, сосна, верблюд и силуэт моста. Это свидетельство равенства всех четырех частей.

Книга подразумевает Семей, как духовно-культурный центр Казахстана, родину великих мыслителей Абая, Шакарима, писателя Ауезова.

В левой части шанырака изображена сосна, как неотъемлемая часть природного облика региона.

Верблюды - это корабли степи, историческая ценность старого герба, несущие на себе тяжесть веков.

Новый мост - показатель современных достижений и достопримечательность Семея.

Название "Семей" находится внизу и написано золотыми буквами, где золотой цвет - это символ благополучия и достатка. А смесь желтого и синего превращается в зеленый цвет, который является символом щедрости, возрождения и благого деяния.

Образ семи ласточек на стеле - символ победы над 40-летними атомными испытаниями. Для казахского народа число семь - священное.

Ласточки, летающие вокруг шанырака, символизируют бесконечность, пожелание мира и согласия городу.

Указывается, что в новом гербе Семея освещен духовный, исторический, природный и современный облик города.

Автором герба является художник-постановщик городского дома культуры Амирбек Ерлан Шаяхметұлы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975605-utverzhden-novyy-gerb-semeya/