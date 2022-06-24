Сколько иностранцев работают в Казахстане, рассказали в Минтруда

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Более 16,4 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане - такую информацию на своем официальном сайте опубликовало Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Информация предоставлена по состоянию на 1 июня текущего года, добавили в ведомстве.

Согласно данным Минтруда, по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 16 424 иностранных гражданина.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории:

617 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория) ,

, 3 224 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 8 020 и 926 человек соответственно.

Также на сезонные работы привлечены 1 506 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2 131 человек.

Согласно информации Минтруда, на данный момент в Казахстане насчитывается 1 762 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 398 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай – 3 651 человек;

Турция – 1 853 человека;

Узбекистан – 1 605 человек;

Индия – 1 577 человек;

Великобритания – 1 113 человек.

Подчеркивается, что в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975527-skolko-inostrantsev-rabotayut-v-kazahstane-rasskazali-v-mintruda/