Дожди и 45-градусная жара: какая погода ждет казахстанцев в выходные

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Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, с 25 по 27 июня. В выходные казахстанцев ждут кратковременные дожди с грозами и сильная жара, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как объяснили специалисты, глубокая ложбина северо-западного циклона и связанные с ней поля фронтальной облачности протянутся через большую часть республики и принесут с собой кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.

Отмечается, что лишь западные и северо-западные регионы страны ощутят влияние отрога Скандинавского антициклона. Усиливаясь с северо-запада, он уменьшит количество облаков, дожди прекратятся. На юге ожидается пыльная буря

Основной фон температуры воздуха ожидается днем:

на западе +25...+35 градусов;

на севере +25...+33 градуса;

в центре +30...+37 градусов;

на востоке +27...+37 градусов;

на юге очень сильная жара до +40...+45 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975523-dozhdi-i-45-gradusnaya-zhara-kakaya-pogoda-zhdet-kazahstantsev-v-vyhodnye/