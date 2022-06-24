Стрелявшего из ружья акима Талдыкоргана обсуждают в Сети (видео)

Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.insta

В соцсетях обсуждают видео, на котором аким Талдыкоргана Асет Масабаев стреляет в небо из ружья. Пользователи разделились во мнениях. В городской администрации рассказали о прошедшем мероприятии, передает корреспондент NUR.KZ.

Блогер опубликовал видео, как градоначальник стреляет из ружья.

"Акимат Талдыкоргана устроил "перестрелку" для работников СМИ ко Дню работника информации и связи. Оказывается, у нас в городе есть местечко, где можно пострелять из ружья - стендовая стрельба", - говорится в подписи к кадрам.

Пользователи разделились во мнениях. Одни посчитали, что у чиновника должны быть более важные дела, другие оценили идею.

"Делать больше нечего", "Бездельники", "Зачем нам, народу, как он стреляет? Пусть лучше займется делом", "Это не такое дорогое удовольствие! Люди отдыхают! Аким молодец!", "Молодец аким, с народом", "Аким города - супер", "Мне нравится этот парень. Открытый, простой, без понтов! Удачи вам! Город ждет перемен", - пишут комментаторы.

На официальной странице акимата Талдыкоргана в Instagram указывается, что Асет Масабаев действительно принял участие в соревнованиях по стрельбе, приуроченных к отмечаемому 28 июня в Казахстане Дню работников связи и информации.

После чего градоначальник поздравил журналистов и блогеров с профессиональным праздником и пожелал творческих успехов.

По словам акима Талдыкоргана, подобные мероприятия полезны для развития меткости и поднятия командного духа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975491-strelyavshego-iz-ruzhya-akima-taldykorgana-obsuzhdayut-v-seti-video/