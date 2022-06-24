Холерную бактерию обнаружили в водоемах Западного Казахстана (видео)

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В пробах воды из водоемов ЗКО специалисты нашли бактерии холеры. Тем не менее, это не опасный штамм заболевания, сообщается на сайте телеканала КТК.

С началом летнего периода из водоемов Западно-Казахстанской области было взято 73 пробы воды. В 14 из них обнаружен холерный вибрион – вид подвижных бактерий.

Там не менее, как отмечают специалисты, инфекция имеет множество штаммов, и тот, что обнаружили на западе Казахстана, холеру как таковую не вызывает.

Проявляется данное заражение у человека в виде сильной диареи. Поэтому санврачи призывают не паниковать, но тщательно следить за гигиеной, а при купании в водоемах не глотать воду.

"Он, в принципе, циркулирует во всех открытых водоемах нашей области. Ежегодно мы его регистрируем. И, конечно же, мы обязательно рекомендуем населению нашей области использовать только кипяченую воду или бутилированную воду, соблюдать правила личной гигиены после посещения туалета, так как основной путь передачи здесь – фекально-оральный механизм передачи – через загрязненные предметы, загрязненные руки", – пояснил замруководителя департамента санэпидконтроля ЗКО Нурлыбек Мустаев.

Несмотря на обнаружение бактерий, пока случаев заражения людей в регионе не зафиксировано.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975480-holernuyu-bakteriyu-obnaruzhili-v-vodoemah-zapadnogo-kazahstana-video/