"Скоро начну работу, связанную с рынками": аким Алматы прокомментировал ситуацию с "Тастаком"

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района ответил на просьбу одной из арендаторов рынка "Тастак" о выделении парковки для посетителей, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам женщины, рынку нужна парковка, так как посетители не желают приезжать из-за отсутствия стоянки для машин, а также из-за того, что поблизости работают полицейские эвакуаторы, которые принимают меры к неправильно припаркованным авто.

"Может быть, хозяева рынка поделятся местом? Меньше торговых мест – больше парковки. Что ж он (владелец рынка - прим.ред.) не думал о своих арендаторах? У нас рынки – высокорентабельный бизнес в городе. Парковку за счет города не дам. За счет рынка дадим, пусть рынок поделится", - сообщил аким.

Он отметил, что планирует провести работку по рынкам.

"Я скоро начну работу в городе, связанную с рынками – чем они живут и что платят государству. К сожалению, ничего не платят, потому что все они ИП-шники у нас.

Посмотрим, сколько вы платите налогов, чтобы город мог эту отдачу оценить. Проведем переговоры с собственниками рынка, и я хочу услышать их идею, как они собираются помогать своим клиентам, которые им платят деньги, и за счет этого они зарабатывают", - заключил Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975439-skoro-nachnu-rabotu-svyazannuyu-s-rynkami-akim-almaty-prokommentiroval-situatsiyu-s-tastakom/