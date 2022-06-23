"Будто на зоне живем": сельчане в Алматинской области пожаловались на заборы вокруг домов

Кадр из видео: Телеканал "Алматы"

Жители восьми домов в селе Кызылкайрат в Алматинской области жалуются на то, что заборы соседей отгородили их от села. По словам сельчан, они оказались заблокированными в своих домах.

В сложившейся ситуации жители Кызылкайрата винят местную администрацию, которая выдала этот участок частному лицу, сообщает телеканал "Алматы".

Жителям приходится просить разрешения у соседей пройти через их дворы, чтобы покинуть свои дома.

"Как будто на зоне живем, со всех сторон огородили. Я пожилой человек. Сейчас каждый день получаю капельницу. Врачи не могут приехать ко мне. Сюда даже такси не приезжает, потому что не может проехать. Приходится самой через все эти кабаньи тропы ездить в больницу", - рассказала жительница села Алипа Адильбекова.

Аким сельского округа Алатау Азамат Сейитов прокомментировал данную ситуацию.

"Эта проблема появилась из-за изменения целевого назначения земельных участков. Поскольку они находятся в частной собственности, мы не можем обязать их что-либо делать. Сейчас мы ведем переговоры с одним крестьянским хозяйством, которое стоит в том месте, где раньше люди проходили. Если не получится, будем делать дорогу в объезд", - заявил чиновник.

Также, по словам корреспондентов, сельчане жалуются на отсутствие дорог и освещения на улицах.

В акимате объяснили, что люди живут в новом районе, а согласно плану, работы сначала будут проведены на других улицах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975292-budto-na-zone-zhivem-selchane-v-almatinskoy-oblasti-pozhalovalis-na-zabory-vokrug-domov/