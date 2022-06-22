Блудного павлина Павла вернули домой в Шымкенте (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

В полицию Шымкента поступил необычный вызов от жителя микрорайона Нуртас. Мужчина сообщил, что из птичника во дворе его дома в неизвестном направлении улетела экзотическая птица. Блудного павлина Павла нашли, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

После сообщения на место направили участковых инспекторов Каратауского РУП. Хозяин дома рассказал, что содержал павлина по кличке Павел в паре с самкой Павой.

Проснувшись утром, мужчина обнаружил пропажу одной из птиц. Пытался найти Павла самостоятельно, но результатов не добился. Тогда решил обратиться к правоохранителям.

Стражи порядка прочесали всю близлежащую территорию, соседние дома и дворы. Опросили возможных очевидцев и проверили камеры видеонаблюдения, по которым определили местонахождение блудной птицы.

Оказалось, что павлин гордо бродил по соседней улице. Поймать его удалось полицейскому Ержигиту Нурмаганбетову. В течение часа птицу целой и невредимой вернули хозяину.

Сейчас Павел находится в привычной для себя обстановке рядом с Павой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975188-bludnogo-pavlina-pavla-vernuli-domoy-v-shymkente-video/