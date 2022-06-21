"Сахар у нас будет всегда": в Минторговли успокоили казахстанцев

Иллюстративное фото: Министерство сельского хозяйства РК

Председатель Комитета торговли министерства торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев во время онлайн-дискуссии "Продовольственная безопасность Казахстана и рост цен" заявил, что в Казахстане сахар будет всегда, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Казанбаев сообщил, что на сегодня в стране имеется 26 тыс. тонн сахара.

"Иногда наши цифры для населения бывают очень пугающими, раз мы говорим, что 26 000 тонн сахара есть, то порой население считает, что через полмесяца этот сахар уже закончится. Я гарантии вам дать не могу, но я уверен, что сахар у нас будет всегда", - заверил он.

Спикер отметил, что сахар все эти годы привозили из России - эта страна является основным поставщиком сладкого продукта. Но сейчас сахар в Казахстан завозят также из Бразилии, Индии и Кении.

"Мы закупаем у них сахар. Просто сама доставка оттуда долгая. Мы ежедневно, еженедельно получаем сахар. Сахар всегда будет.

Я прошу всех понять, что дефицита у нас не будет, в наличии всегда будет. Но, возможно, не в том перенасыщении рынка, как ранее, но для населения в наличии этот сахар всегда будет", - добавил чиновник.

Ранее казахстанцев предупреждали о мошенниках, "продающих" сахар по низкой цене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975042-sahar-u-nas-budet-vsegda-v-mintorgovli-uspokoili-kazahstantsev/