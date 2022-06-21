Женщина с грудным ребенком сбежала из дома родственников в Туркестанской области

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10 июня молодая жительница Туркестанской области вместе с 4-месячным ребенком вышла из дома и пропала без вести. С заявлением в полицию через 4 дня обратилась ее свекровь, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, 14 июня в отдел полиции Сауранского района обратилась местная жительница с заявлением о пропаже невестки и 4-месячного внука.

Стражи порядка прочесали близлежащие территории и опросили круг знакомых молодой женщины.

К поискам подключились волонтеры. Фото с приметами без вести пропавшей распространили в соцсетях.

В результате через 4 дня женщину и младенца полицейские обнаружили в кризисном центре в Шымкенте.

Выяснилось, что жительница региона ушла из дома после семейных разногласий, ничего не сказав близким. Правоохранители взяли ее на контроль.

"В настоящее время здоровью найденной невестки ничего не угрожает, ее состояние хорошее. Молодую женщину благополучно передали родственникам", - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975027-zhenschina-s-grudnym-rebenkom-sbezhala-iz-doma-rodstvennikov-v-turkestanskoy-oblasti/