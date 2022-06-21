Спасший человека полицейский из Алматы рассказал о своей работе

Адильбек Козыбеков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Капитан полиции, заместитель начальника МПС УП Медеуского района Алматы Адильбек Козыбеков прославился в 2019 году - тогда полицейский спас от гибели мужчину, который пытался покончить с собой. Сегодня, спустя три года, страж порядка признается - таких случаев в его практике немало, порой приходится рисковать собой, передает корреспондент NUR.KZ.

О работе в полиции Адильбек мечтал с детства. Он вспоминает: ему всегда нравилась полицейская форма, а когда однажды по дороге из школы он встретил стража порядка, тот пожал его руку и пожелал мальчику стать сотрудником полиции. Посчитав это знаком, Адильбек поступил в юридический колледж, а затем - в вуз.

Отслужив в армии, он еще шесть лет проработал там по контракту, являясь сотрудником спецназа ВДВ. И лишь в 2014 году оказался в полиции, став участковым инспектором в Наурызбайском, а затем Бостандыкском районе.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он дослужился до должности старшего участкового инспектора и даже стал лучшим по Алматы. Теперь же Адильбек является заместителем начальника МПС УП Медеуского района города, но продолжает работать на выездах.

Своей героический поступок полицейский вспоминает так: по его словам, это не подвиг, а работа.

"Тогда я работал участковым в одном из ЖК. У нас был общий чат в мессенджере с жителями комплекса, куда и пришло сообщение о том, что человек хочет покончить с собой. Когда я прибыл на место, поговорил с ним, он рассказал, что не хочет жить", - говорит Адильбек.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вместе с напарником Адильбеку удалось спасти мужчину и провести с ним беседу. За спасение жителя Алматы полицейского наградили медалью "Ерлігi үшін".

С тех пор, говорит он, приходилось не раз спасать людей, иногда даже рискуя своей жизнью. Адильбек Козыбеков рассказывает, что нередко поступают сигналы о семейных скандалах. На выезде выясняется: дебошир бросается на окружающих с топором, а то и с ружьем.

"Однажды поступил вызов с дачного массива в Бостандыкском районе. Информации было мало, известно лишь, что просят помощи полиции. Оказалось, мужчина, будучи в алкогольном опьянении и поссорившись с женой, нападал на соседей с ружьем и даже стрелял в воздух.

Риск, конечно, был, но мы смогли уговорить его сдаться, забрали ружье и выписали защитное предписание на 30 дней. Он мог забрать свое оружие лишь после окончания срока предписания, и только сдав зачет", - рассказывает полицейский.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Приходится задерживать и правонарушителей, воришек. Адильбек вспоминает, как однажды по горячим следам задерживал двоих молодых парней, которые украли у девочки сотовый телефон в торговом центре.

Немалое значение для быстрого задержания нарушителей, говорит полицейский, имеют хорошие ориентировки - чем точнее будет описание предполагаемого преступника, тем быстрее его разыщут стражи порядка.

Сообщения о происшествия поступают участковым не только через 102, говорит он, но и с помощью чата жильцов районов. Иногда жалобы не слишком существенные - на шум в ночное время или оставленный в подъезде мусор, но на каждую из них нужно реагировать.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Каждый день - своя история. Мы отрабатываем каждый вызов, спасаем людей, помогаем. Мой принцип - быть достойным сотрудником, служить своему народу, быть примером для будущего поколения", - делится капитан полиции.

Для подрастающего поколения - своих трех сыновей - он уже стал примером. Мальчики с радостью примеряют его форменную фуражку, любят игрушечные полицейские машины и мечтают в будущем служить в органах внутренних дел, как папа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975016-spasshiy-cheloveka-politseyskiy-iz-almaty-rasskazal-o-svoey-rabote/