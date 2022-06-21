Пес-герой умер в Павлодаре

Фото: РгК "Шығыс" НГ РК

В Павлодаре умер пес-герой Национальной гвардии РК по кличке Арес. Его проводили в последний путь, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на начальника пресс-службы РгК "Шығыс" Багдата Амангельды.

Как рассказал начальник пресс-службы РгК "Шығыс", служебного пса воинской части 5512​ по кличке Арес проводили в последний путь. Он входил в топ-5 патрульно-розыскных собак в Казахстане. Ему было 9 лет.

Натренированное обоняние Ареса помогло раскрыть множество преступлений. В ходе несения службы по охране общественного порядка служебной ​собакой было пресечено более 100 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

Напомним, недавно сообщалось, что в Шымкенте служебная собака по кличке Грей в течение часа помогла полицейским найти пропавшего ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975012-pes-geroy-umer-v-pavlodare/