Служебная собака помогла найти пропавшего ребенка в Шымкенте

Служебная собака помогла найти ребенка в Шымкенте. Фото: polisia.kz

Жительница Шымкента сообщила в полицию о пропаже несовершеннолетнего сына. Стражи порядка нашли ребенка при помощи служебной собаки, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию 12 июня около 22:40.

Местная жительница заявила о пропаже своего сына. Отмечается, что полицейские немедленно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они прочесали всю близлежащую территорию.

В поисках ребенка также был задействован инспектор-кинолог Центра кинологической службы Ерболат Жамалбаев со служебно-розыскной собакой по кличке Грей.

"Я вышла с сыном на вечернюю прогулку. На несколько минут зашла домой, за это время сын ушел в неизвестном направлении. Сразу же сообщила об этом в полицию. Стражи порядка приехали быстро, дала для работы служебной собаки одежду сына", – рассказала мать потерявшегося ребенка.

Полицейские нашли мальчика в течение часа – ребенок находился в одном из торговых центров города. Его благополучно передали родным.

"Полицейские сразу же вышли на его след и нашли его целым и невредимым. Спасибо сотрудникам полиции, которые всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту", – добавила горожанка.

Стражи порядка призвали граждан быть внимательными к своим детям во избежание несчастных случаев с их участием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974060-sluzhebnaya-sobaka-pomogla-nayti-propavshego-rebenka-v-shymkente/