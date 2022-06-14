Служебная собака помогла найти пропавшего ребенка в Шымкенте
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Жительница Шымкента сообщила в полицию о пропаже несовершеннолетнего сына. Стражи порядка нашли ребенка при помощи служебной собаки, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.
Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию 12 июня около 22:40.
Местная жительница заявила о пропаже своего сына. Отмечается, что полицейские немедленно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они прочесали всю близлежащую территорию.
В поисках ребенка также был задействован инспектор-кинолог Центра кинологической службы Ерболат Жамалбаев со служебно-розыскной собакой по кличке Грей.
"Я вышла с сыном на вечернюю прогулку. На несколько минут зашла домой, за это время сын ушел в неизвестном направлении. Сразу же сообщила об этом в полицию. Стражи порядка приехали быстро, дала для работы служебной собаки одежду сына", – рассказала мать потерявшегося ребенка.
Полицейские нашли мальчика в течение часа – ребенок находился в одном из торговых центров города. Его благополучно передали родным.
"Полицейские сразу же вышли на его след и нашли его целым и невредимым. Спасибо сотрудникам полиции, которые всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту", – добавила горожанка.
Стражи порядка призвали граждан быть внимательными к своим детям во избежание несчастных случаев с их участием.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974060-sluzhebnaya-sobaka-pomogla-nayti-propavshego-rebenka-v-shymkente/