"Это ужас": цены в школьных столовых возмутили Аймагамбетова

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Цены в школьных столовых возмутили главу Министерства просвещения. На аппаратном совещании ведомства он поручил рассмотреть вопрос снижения цен до начала учебного года, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что посещал школы в регионах.

"По ценам в буфетах очень много вопросов. Каждое управление образования должно уделить этому вопросу пристальное внимание.

Я об этом говорил на прошлой неделе в Павлодаре. Речь идет о росте цен в школьных буфетах. Стоимость 0,5 воды – 350 тенге. Это ужас.

И в других регионах в столовых вопрос рассмотрите. Чтобы решить этот вопрос, мы внесем поправки в законодательные акты – до начала учебного года эта проблема должна быть решена", – подчеркнул министр.

Меню, по его словам, должно быть доступно родителям.

"По обеспечению горячим питанием. Конечно, сейчас мы говорим о росте показателей обеспечения школьников горячим питанием, но другое дело – совершенствование этого процесса. Комитет необходимые изменения внес. Мы сейчас говорим о пересмотре школьного меню совместно с Минздравом", – добавил Аймагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975004-eto-uzhas-tseny-v-shkolnyh-stolovyh-vozmutili-aymagambetova/