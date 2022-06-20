Опрос NUR.KZ: Вкладывали ли вы деньги в финпирамиду

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Финпирамиды – нередкое явление для Казахстана. Основатели обещают выгодные дивиденды казахстанцам, а те, в свою очередь, желая заработать, оказываются жертвами злоумышленников, передает корреспондент NUR.KZ.

Несмотря на предупреждения правоохранительных органов и негативные примеры других сограждан, кто уже потерял свои кровные, жители нашей страны продолжают верить в возможность обогатиться легко и быстро.

Наверняка многие хоть вкладывали средства в подобные схемы. Кто-то успевал вывести деньги обратно, кто-то терял энные суммы, порой не надеясь на их возврат.

К примеру, недавно была выявлена финпирамида, где вкладчикам обещали выплатить вознаграждение в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников.

Мы решили провести опрос среди наших читателей. А вы вкладывали деньги в финпирамиду?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974831-opros-nurkz-vkladyvali-li-vy-dengi-v-finpiramidu/