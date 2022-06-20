Туриста из Катара удивили цены в Шымкенте

Абдул Нассер Ашканани. Фото: Otyrar.kz

Абдул Нассер Ашканани из Катара приехал в Шымкент на день рождения города. Турист рассказал, что его поразили местные цены. О своих эмоциях от путешествия иностранец рассказал Otyrar.kz.

Абдул Нассер говорит, что разница в ценах в Шымкенте и Катаре - кардинальная. В казахстанском городе все в два раза дешевле. Это его удивило.

"Я сначала не понял, но потом, когда уже мне пояснили, осознал. Здесь у вас цены очень низкие. У нас все очень дорого", - говорит турист.

По словам жителя Катара, сначала он прилетел в Алматы, а оттуда приехал в Шымкент на такси.

Абдул Нассер Ашканани в Шымкенте. Фото: Otyrar.kz

"Я никогда не забуду эту поездку, это было шикарно. Мы общались с водителем с помощью онлайн-переводчика. Потом уже какие-то слова я начал понимать на казахском. Водитель такси рассказал много о казахстанцах, о шымкентцах - еще больше. Я очень рад, что у меня теперь есть друзья в такой прекрасной стране", - отмечает иностранец.

Абдул Нассера поразило еще и то, что за несколько дней, пока он находится в Шымкенте, ему не дают платить. Молодого человека сопровождают друзья, куда бы они не пошли, деньги с него не берут.

"Это в Казахстане принято, мне так сказали. Во многих странах по-другому, платим вместе, а тут не дают, мне бывает неудобно. Но очень приятно", - пояснил турист.

Молодой человек пробудет в Шымкенте несколько дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974784-turista-iz-katara-udivili-tseny-v-shymkente/