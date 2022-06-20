Дождливая погода ожидается в Нур-Султане и Шымкенте

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 20 июня, в Нур-Султане и Шымкенте ожидается дождливая погода, а в Алматы будет солнечно и без осадков, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В понедельник в Алматы осадки не ожидаются, в южной столице прогнозируют жаркую погоду - столбики термометров поднимутся до +30...+32 градусов днем. Скорость ветра составит 2-7 м/с, местами порывы будут достигать 12 м/с.

Жителям Нур-Султана синоптики пообещали дождливое начало недели - сегодня в столице ожидаются дождь и гроза. Тем не менее, температура воздуха, несмотря на дождь, составит +31...+33 градуса. Синоптики предупредили астанчан о сильном ветре - до 9-14 м/с.

Дождливая погода ждет сегодня и жителей Шымкента - в третьем мегаполисе прогнозируют грозу. Столбики термометров опустятся до +27...+29 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Отметим, что штормовое предупреждение на понедельник, 20 июня, объявили синоптики в ряде регионов Казахстана. Местами ожидаются грозы, град и пыльные бури.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974757-dozhdlivaya-pogoda-ozhidaetsya-v-nur-sultane-i-shymkente/