Грозы, град, пыльные бури: непогоду пообещали синоптики в 13 регионах Казахстана

Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение на понедельник, 20 июня, объявили синоптики в ряде регионов Казахстана. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, завтра, 20 июня, в Костанайской и Западно-Казахстанской областях ожидаются гроза, град, шквал, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Такую же погоду прогнозируют синоптики и в Уральске.

Кратковременный дождь, гроза, порывистый ветер ожидаются на большей части Акмолинской области. Жителям Кокшетау синоптики обещают грозу.

О сильном ветре предупреждают синоптики жителей Атырауской области - его порывы будут достигать 15-20 м/с.

На севере Актюбинской области завтра ожидается гроза, порывы ветра будут достигать 18 м/с.

Грозу, шквал и пыльную бурю прогнозируют синоптики в Кызылординской области. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20 июня в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, град, временами гроза. На севере, западе области ожидается пыльная буря.

Штормовое предупреждение из-за грозы и шквального ветра объявлено также в Шымкенте и Туркестане.

В Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Алматинской области прогнозируют пыльную бурю и шквальный ветер с порывами до 17-22 м/с. Днем здесь ожидается сильная жара до 35 градусов.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза и сильный ветер, а на юге области сохраняется сильная жара до 35 градусов.

Сильный дождь, грозу и град обещают синоптики в Северо-Казахстанской области. Ночью и утром на западе, юге, севере области ожидается туман, ветер порывами до 15-20 м/с. В Петропавловске в понедельник ожидаются гроза и град.

Сильный дождь прогнозируют синоптики и в горных районах Жамбылской области, а на юге, севере области ожидаются гроза, град, шквал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974750-grozy-grad-pylnye-buri-nepogodu-poobeschali-sinoptiki-v-13-regionah-kazahstana/