Казахстанка завоевала титул "Мисс СНГ-2022" (фото)

Диана Пиртанова. Фото: instagram.com/dess.kz

Казахстанка Диана Пиртанова стала обладательницей титула "Мисс СНГ-2022". Конкурс прошел наканцне,17 июня, в столице Армении — Ереване.

В столице Армении прошел финал конкурса красоты "Мисс СНГ-2022".

Победительницей конкурса стала участница из Казахстана Диана Пиртанова. Информация об этом появилась на официальной странице конкурса "Мисс СНГ-2022" в Instagram.

Второе место досталось представительнице Грузии Эмми Мхитарян.

Третье место завоевала участница из Эстонии Карина Низинкая.

Завоевавшая главную корону казахстанка Диана Пиртанова призналась, что для нее это стало полной неожиданностью.

"Большое спасибо Армении за прием. Мне интересно было познакомиться со страной, традициями, культурой. Не ожидала, что корона окажется на моей голове", - цитирует девушку "Sputnik Армения".

На своей странице в Instagram Диана поделилась своими эмоциями.

"Я была в шоке, я совершенно не была готова к такому повороту, не знала, как реагировать на победу. Тряслись руки, слезы на глазах, в ушах звон, все как в тумане... Но это самый счастливый момент в моей жизни", - написала девушка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974685-kazahstanka-zavoevala-titul-miss-sng-2022-foto/