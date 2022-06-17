Кызылординке вернули забытую в такси сумку с миллионом тенге (видео)

Жительница Кызылорды. Кадр из видео: ДП Туркестанской области

Жительница Кызылорды отправилась в Туркестан на такси, прибыв на место, лишь после отъезда машины обнаружила, что забыла в ней сумку с миллионом тенге. Стражи порядка нашли потерянную вещь с помощью камер наблюдения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

"Я ездила в Туркестан по личным делам и по дороге села в такси, а по прибытии вышла. Через несколько минут заметила, что забыла в машине свою сумку с деньгами в сумме один миллион тенге.

Я сразу же вернулась, но машину так и не нашла. Запомнила только цвет и марку автомобиля, а его госномер или контактный телефон водителя вообще не знала", - рассказала жительница Кызылорды.

Она пояснила, что позвонила в полицию и попросила о помощи. Особо не надеялась, что ее сумку найдут.

Между тем правоохранители, получив информацию, приступили к поискам. Были проверены камеры видеонаблюдения, расположенные в Туркестане. В течение 4 часов удалось обнаружить автомобиль и сумку с деньгами, которую вернули законной владелице.

Женщина поблагодарила стражей порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974607-kyzylordinke-vernuli-zabytuyu-v-taksi-sumku-s-millionom-tenge-video/