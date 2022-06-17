Дожди, грозы и пыльная буря: синоптики рассказали о погоде в выходные в Казахстане

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Погода в грядущие несколько дней на территории Казахстана будет часто меняться, ожидаются как кратковременные дожди, так и грозы со шквальным ветром. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Отмечается, что с 18 по 20 июня объединение двух циклонов, северо-западного и южного, сохранят неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики.

Пройдут кратковременные дожди, а 20 июня в горных районах юга страны ожидаются сильные дожди. Все три дня по республике ожидаются грозы, град, шквал, усиление ветра. Жителей юга Казахстана метеорологи также предупредили о возможных пыльных бурях.

Основной фон температуры воздуха:

на западе Казахстана ночью +12…+23 градусов, днем +23…+36 градусов;

Казахстана ночью +12…+23 градусов, днем +23…+36 градусов; на северо-западе температура воздуха ночью +10...+23 градусов, днем +23...+33 градусов;

температура воздуха ночью +10...+23 градусов, днем +23...+33 градусов; на севере ночью +10...+21 градусов, днем +25...+32 градусов;

ночью +10...+21 градусов, днем +25...+32 градусов; небольшое повышение в центре республики ночью до +8...+12 градусов;

республики ночью до +8...+12 градусов; на юге +15...+20 градусов;

+15...+20 градусов; на востоке преобладающая температура воздуха ночью +5...+17 градусов, днем +23...+28 градусов.

Напомним, что сегодня в Алматы и Шымкенте ожидается жаркая погода без осадков, а в столице Казахстана прогнозируется дождь с грозой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974577-dozhdi-grozy-i-pylnaya-burya-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-vyhodnye-v-kazahstane/