Жаркая погода ожидается в Алматы и Шымкенте в пятницу

Иллюстративное фото: Katrin Ray Shumakov/Getty Images

Сегодня, 17 июня, жителей двух крупнейших городов Казахстана ждет жаркий и солнечный день. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Алматинцев ожидает погода без осадков. Возможна небольшая облачность. В дневное время столбики термометров покажут +29…+31 градус, скорость ветра невысокая - 3-8 м/с.

В Шымкенте сегодня, согласно прогнозам синоптиков, будет жаркая погода, осадков не ожидается. Также возможна небольшая облачность. Днем температура воздуха составит +36…+38 градусов. Скорость ветра будет достигать 8-13 м/с.

А в Нур-Султане в пятницу прогнозируют дождь с грозой. При этом в столице вновь наблюдается повышение температуры воздуха – сегодня днем столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов. Скорость ветра днем будет достигать 7-12 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974478-zharkaya-pogoda-ozhidaetsya-v-almaty-i-shymkente-v-pyatnitsu/