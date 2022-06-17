О рисках дефицита воды в Казахстане заявили в правительстве

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Спикер мажилиса Ерлан Кошанов на парламентских слушаниях рассказал, из-за чего в Казахстане может возникнуть дефицит воды, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Кошанов сообщил, что, по оценкам ООН, сегодня каждый пятый житель земного шара испытывает дефицит воды.

"Генеральный секретарь ООН сказал, что в будущем вода будет дороже и важнее нефти. И этот прогноз сегодня стал реальностью. По мнению экспертов, с каждым годом потребность человечества в водных ресурсах увеличивается примерно на один процент. От достаточного обеспечения водными ресурсами зависит социально-экономическое развитие и национальная безопасность любого государства", - сказал он.

По его словам, этот вопрос актуален и для Казахстана.

"В Казахстане, по заключению экспертов, водное потребление к 2040 году вырастет на 46%. А дефицит водных ресурсов может составить до 12 кубических километров в год. И факторов, влияющих на это, достаточно. Этому способствует рост населения, особенности экономического развития и ряд других причин. Особенно из года в год растет потребление в промышленных и бытовых секторах. Крупнейшим потребителем воды по-прежнему остается сельское хозяйство", - резюмировал спикер мажилиса.

Между тем заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заявил, что решение проблем водохозяйственной сферы осложнено наличием ряда гидрологических угроз, реализация которых может привести к чрезвычайным серьезным последствиям, угрожающим безопасности в масштабе всей страны.

"Прежде всего, речь идет о следующих угрозах. Первое – изменение климата. По прогнозным оценкам, к 2035 году ожидается продолжительное повышение температуры воздуха.

Вторая угроза – сокращение объемов трансграничных стоков оказывает негативное влияние на развитие экономики и состояние экосистемы Казахстана.

В-третьих, нерациональное использование водных ресурсов. С каждым годом наблюдается снижение продуктивности воды в сельском хозяйстве. И этот вопрос поднимается не первый год", - добавил он.

Глава Минэкологии Сериккали Брекешев сообщил, что дефицит воды в республике усугублен интенсивным загрязнением рек. По его словам, если не будет повышена эффективность использования водных ресурсов, то уже к 2040 году ситуация с водообеспечением в стране может необратимо ухудшиться.

"Дефицит воды в республике усугублен интенсивным загрязнением рек. По итогам наблюдений за 2021 год, качество воды в 32 водных объектах отнесено к плохому классу, а в 28 водных объектах - к наихудшему классу.

Ухудшение качества воды является первоочередной проблемой для Балкаш-Алакольского, Арало-Сырдарьинского, Ертисского и Тобыл-Торгайского бассейнов, которые подвержены существенному техногенному загрязнению. Дальнейшее ухудшение качества воды и рост нагрузки на водные ресурсы может привести к неизбежному разрушению равновесия экосистемы в этих бассейнах.

Если не будет повышена эффективность использования водных ресурсов, то уже к 2040 году ситуация с водообеспечением в стране может необратимо ухудшиться" - заявил министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974566-na-riski-defitsita-vody-ukazali-v-pravitelstve-kazahstana/