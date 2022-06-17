Пропавшего 9-летнего ребенка нашли в степи в Костанайской области

Фото: ДП Костанайской области

16 июня с полевого стана в Костанайской области пропал 9-летний ребенок. В его поисках принимали участие полицейские, сотрудники ДЧС и волонтеры. Применялся дрон. В итоге мальчик был найден в 10 км от места исчезновения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, несовершеннолетний попал с полевого стана, где находился вместе с родителями, которые занимаются выпасом скота.

Утром 16 июня с территории крестьянского хозяйства ушла отара овец. Супруги стали искать животных, сын находился с ними. Они не заметили, как ребенок ушел в другом направлении и пропал из виду.

Пытались самостоятельно его найти, но безрезультатно. Вечером обратились в полицию.

К поискам подключились стражи порядка, сотрудники ДЧС и волонтеры, всего было задействовано более 200 человек. Применялись специальная техника, дрон, служебно-розыскные собаки.

В результате 9-летнего мальчика нашли в 8 часов утра 17 июня примерно в 10 км от места пропажи.

Сам ребенок рассказал, что заблудился в степи, шел по полю, потом уснул. Его поиски продолжались более 20 часов.

В настоящее время мальчик находится дома, его осмотрели врачи, он чувствует себя хорошо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974529-propavshego-9-letnego-rebenka-nashli-v-stepi-v-kostanayskoy-oblasti/