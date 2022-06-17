Ученица девятого класса родила в Туркестане

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В Туркестане девятиклассница стала матерью. Произошло это еще в январе, но известно о родах стало только сейчас, передает Otyrar.kz со ссылкой на городской отдел развития человеческого потенциала.

Во время беременности девочка ходила в школу. По словам учителей, они не догадывались о ее положении.

В областном управлении образования сообщили, что школьница рано осталась без родителей. Сироту воспитывала 75-летняя бабушка.

"Девятиклассница родила 24 января этого года. Несовершеннолетняя мама хотела сдать госэкзамен, мы помогли", - отмечает руководитель отдела развития человеческого потенциала Туркестана Оразкуль Колдасова.

По этому поводу в школе провели совещание. После родов ученицу перевели на дистанционное обучение. Она сдала экзамены и получила аттестат.

Девушка забеременела, когда ей было 16 лет. Сейчас несовершеннолетняя с малышкой живет в доме мамы в Шымкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974507-uchenitsa-devyatogo-klassa-rodila-v-turkestane/