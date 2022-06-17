Горячую воду на 4 дня отключат в одном из районов Алматы

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Ряд зданий в Турксибском районе Алматы временно отключат от горячей воды из-за плановых ремонтных работ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как сообщили в компании, ограничения на подачу горячей воды будут введены с 20 по 24 июня.

Горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контурах улиц Орджоникидзе – Кожедуба – Гете – Читинская, Кассина – Буденного – Бехтерева – Жумабаева, а также Элеваторская – Щелково – Суюнбая.

"Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974505-goryachuyu-vodu-na-4-dnya-otklyuchat-v-odnom-iz-rayonov-almaty/