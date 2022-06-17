Антитеррористические учения начались в Нур-Султане и Акмолинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Масштабные антитеррористические учения проходят сегодня, 17 июня, в Нур-Султане и селе Акмол Акмолинской области. Граждан призвали с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям.

Учения будут максимально приближены к боевым условиям с различными элементами сложности, пишет Sputnik Казахстана со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с тeppopизмом.

Мероприятия будут проводиться с 08:00 до 15:00.

Отмечается, что предусмотрены ограничения:

в Нур-Султане - в районе пересечения шоссе Коргалжын и улицы Домалак ана;

в селе Акмол - в районе пересечения улиц Наурыз и Бахыт.

В оперативном штабе обратились к жителям Нур-Султана и Акмолинской области.

"Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям движений автотранспорта и населения, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что целью мероприятия является отработка навыков межведомственного взаимодействия, проверка готовности сил и средств оперативных штабов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974491-antiterroristicheskie-ucheniya-proydut-v-nur-sultane-i-akmolinskoy-oblasti/