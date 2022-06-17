"Папа на работе кажется суровым": дети полицейского из Алматы мечтают пойти по его стопам

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мой папа - полицейский" - такую фразу с гордостью произносят дети командира взвода 1 роты УП Алатауского района Бауыржана Найзабекова. Впрочем, когда-то и сам Бауыржан мог повторить эти слова, ведь свою профессию он выбрал по примеру своего отца, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мой папа на работе кажется таким суровым и строгим, а дома он - добрый. Мы гордимся своим отцом и берем с него пример. Он днем и ночью работает на благо страны и ее безопасности. Я тоже, когда вырасту, стану полицейским, как мой отец", - рассказывает 13-летний Бакдаулет, старший сын Бауыржана.

Пока мальчик учится в школе и занимается тхэквондо, как и его младший брат Нурдаулет, который тоже гордится папой и хочет "защищать свой народ".

Айсулу, Бакдаулет и Нурдаулет. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сам Бауыржан вспоминает - его отец тоже служил в органах внутренних дел. Глядя на фотографии папы в форме, Бауыржан Найзабеков мечтал, что однажды тоже наденет голубую рубашку с погонами. Когда пришло время поступать, сомнений не было - выбор пал на Академию МВД.

В 2004 году он пришел работать в полицию, начав с инспектора дорожной службы. Приходилось оформлять ДТП и даже задерживать преступников. Одно такое задержание в 2010 году было отмечено руководством Департамента полиции и освещалось в СМИ.

Бауыржан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Четыре человека остановили такси, придушили водителя, связали его и положили в багажник. Таксист несколько часов пролежал в багажнике, пока нападавшие распивали спиртные напитки в машине.

Я гнался за ними вместе с молодым напарником. Конечно, это было опасно - никто не знает, что могло произойти, вдруг у них бы оказалось оружие. После задержания руководство - тогда еще генерал-майор Тургумбаев - вручило мне грамоту" - рассказал командир взвода.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Дети бывали на работе у папы, говорит он. Бауыржан показал сыновьям патрульную машину, на которой ездил в то время, рассказывал, как задерживает бандитов.

"Сыновья тоже хотят стать полицейскими, преступников задерживать. Я поощряю это желание, так как в полиции хорошо работать. Что касается риска - любая работа может быть опасной. Зато они будут воспитанными и дисциплинированными", - уверяет мужчина.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

8-летняя дочь Айсулу далека от мечты работать в органах. Она видит свое будущее в качестве актрисы и занимается танцами. Тем не менее, папой девочка гордится.

"У папы нелегкая и ответственная работа, он много работает, но когда у него есть свободное время, мы ходим в горы, играем, ходим купаться. Мой отец - самый лучший, я горжусь, что я - дочка полицейского, потому что мой отец - не только защитник нашей семьи, он также защищает безопасность нашего народа", - говорит Айсулу.

Своим хобби Бауыржан называет рыбалку - иногда вся семья отправляется на озеро, чтобы половить рыбу, или проводит время на природе, в бассейне или парке. Супруга Бауыржана Нуржанар обеспечивает тыл стражу правопорядка.

Нуржанар. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В каждой работе есть свои особенности. У мужа нелегкая работа, бывает ненормированный рабочий день, приходится работать в любое время суток. К примеру, во время январских событий все сидели дома, а мы проводили главу семьи на работу. Это тоже нелегко.

Но, по крайней мере, любой мужчина должен отдать долг родине. Даже если он не служит в органах, долг мужчины - защищать родину. Я горжусь тем, что муж - полицейский, потому что для этого нужны храбрость, смелость, а в трудные минуты нужно моментально принимать ответственные решения, это не каждому дано", - заключила Нуржанар.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974341-papa-na-rabote-kazhetsya-surovym-deti-politseyskogo-iz-almaty-mechtayut-poyti-po-ego-stopam/